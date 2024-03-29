واشنطن تضغط لتوصيل مساعدات إلى السودان من تشاد





قالت الولايات المتحدة، الخميس، إنها ستضغط على مجلس الأمن الدولي لاتخاذ إجراءات لتوصيل المساعدات إلى الأشخاص الذين يعانون الجوع في السودان، وقد تتضمن هذه الإجراءات تفويضا لعبور المساعدات من تشاد إذا لم يوفر الجيش السوداني الآليات الكاملة لتوصيل الإمدادات.

مع اقتراب مرور عام على الصراع في السودان، أعربت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، عن قلقها إزاء استمرار تدهور الوضع الإنساني، حيث أفادت بأن الطرفين المتحاربين قوضا جهود توصيل المساعدات وتجاهلا دعوة مجلس الأمن إلى وقف الأعمال القتالية فوراً.

وأشارت توماس غرينفيلد إلى أن “الوضع في السودان لا يزال كارثياً ويزداد سوءًا… الناس يعانون من نقص الغذاء والمأوى”.

اندلعت الحرب في السودان في 15 أبريل نيسان 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وفقًا لتقارير الأمم المتحدة، يحتاج نحو 25 مليون شخص، أي نصف سكان السودان، إلى مساعدات. وقد فقد حوالي ثمانية ملايين شخص منازلهم، وتهدد مجاعة كارثية في الأشهر القادمة ما يقارب خمسة ملايين شخص.

اتهمت توماس غرينفيلد القوات المسلحة السودانية بعرقلة وصول المساعدات من تشاد إلى منطقة دارفور التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع، ووصفت الوضع بأنه “حياة أو موت حرفيًا”.

وأضافت “في مخيم زمزم في شمال دارفور، يموت طفل كل ساعتين. وحذر الخبراء من أنه في الأسابيع والأشهر المقبلة، قد يفقد أكثر من 200 ألف طفل حياته جراء الجوع”. ودعت الجيش السوداني إلى إعادة فتح الحدود بشكل كامل على الفور.

ومضت تقول إن الجيش “إذا لم يفعل ذلك، يتعين على مجلس الأمن اتخاذ إجراء سريع لضمان وصول وتوزيع المساعدات المنقذة للحياة، بما في ذلك، إذا لزم الأمر، اتباع آلية عبر الحدود” لتوصيل المساعدات.

وأجاز مجلس الأمن مثل هذه العملية من قبل حين سمح على مدار تسع سنوات بتوصيل مساعدات إنسانية من دول مجاورة إلى ملايين الأشخاص، معظمهم في مناطق تسيطر عليها المعارضة في سوريا.

وتقول الولايات المتحدة إن الطرفين المتحاربين في السودان ارتكبا جرائم حرب. وقال المبعوث الأمريكي الخاص للسودان توم بيريلو، الثلاثاء، إن واشنطن تتطلع إلى استئناف محتمل لمحادثات السلام في السودان بحلول 18 أبريل نيسان في السعودية.

وجاء في تقرير لمراقبي عقوبات الأمم المتحدة اطلعت عليه رويترز في يناير أن قوات الدعم السريع والميليشيات العربية المتحالفة معها قتلت ما بين عشرة آلاف و15 ألفا في مدينة واحدة فقط بولاية غرب دارفور العام الماضي في أعمال عنف ذات دوافع عرقية.

رويترز