دراسة: حقن منع الحمل تزيد من فرص إصابة النساء بأورام المخ





أظهرت دراسة جديدة أن استخدام حقن منع الحمل قد يزيد من احتمالات إصابة النساء بأورام المخ، وفقاً لصحيفة “تلغراف” البريطانية.

ووجد الباحثون في الدراسة التي نُشرت في المجلة الطبية البريطانية (The BMJ) أن النساء اللاتي استخدمن حقن منع الحمل كانوا أكثر عرضة بنسبة 5.6 مرة للإصابة بأورام في المخ.

هذه الدراسة، التي شملت أكثر من 108,000 امرأة في فرنسا، بين عامي 2009 و2018، هي الأولى من نوعها التي تقيم مخاطر استخدام هرمون البروجسترون فيما يتعلق بأورام المخ.

تُستخدم علاجات البروجسترون بشكل واسع من قِبَل النساء لعدة أغراض، بما في ذلك حقن منع الحمل وعلاج اضطرابات الدورة الشهرية.

الدراسة لم تربط أشكال منع الحمل الأخرى، مثل الحبوب، بزيادة خطر الإصابة بأورام المخ، ولكنها أشارت إلى أن حقن منع الحمل كانت مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بنسبة 5 أضعاف، مع التأكيد على أن الدراسة وجدت علاقة بين الحقن وخطر الإصابة بأورام المخ دون تحديد السبب في ذلك.

حقن منع الحمل، التي تبقى فعالة لمدة 3 أشهر بنسبة فعالية تصل إلى 99 في المائة، تعتبر وسيلة منع حمل طويلة المفعول تستخدمها مئات الآلاف من النساء في المملكة المتحدة.

فيما يُقدر الباحثون أن هناك حوالي 74 مليون امرأة تستخدم حقن منع الحمل في جميع أنحاء العالم.

وتعمل حقن منع الحمل عن طريق إطلاق هرمون البروجسترون، الذي يمنع الإباضة، وقد تم ربطه سابقا بزيادات طفيفة في خطر الإصابة بسرطان الثدي وعنق الرحم، وفق “تلغراف”.

ويصاب حوالي واحد من كل 500 شخص بورم في المخ، ويمثل الورم السحائي 27 بالمئة منهم، وفقا لأبحاث السرطان في المملكة المتحدة.

وحسب الصحيفة، يسبب الورم السحائي مشاكل خطيرة حتى لو لم تكن سرطانية، بما في ذلك “فقدان الرؤية والشم والذاكرة والسمع، وطنين في الأذنين، ونوبات صرع، وضعف في الذراعين أو الساقين”.

وأظهرت الدراسة ارتفاع معدل الإصابة بالورم السحائي من 0.1 في المائة إلى 0.5 في المائة بين النساء اللاتي استخدمن حقنة منع الحمل في العام السابق، وحصلن عليها لمدة عام على الأقل.

وعززت الدراسة النتائج السابقة التي ربطت أدوية البروجسترون، “أسيتات الكلورمادينون”، و”أسيتات نوميجيسترول”، و”أسيتات سيبروتيرون”، بنمو الأورام.

ويقول أستاذ علم وبائيات السرطان في مركز سيدارز سيناي الطبي في الولايات المتحدة، بول فارو، إن “النساء اللاتي يتناولن حبوب منع الحمل شائعة الاستخدام، أو العلاج بالهرمونات البديلة، لا يتعرضن لخطر متزايد للإصابة بالورم السحائي. والاستثناء الملحوظ هو استخدام أسيتات الميدروكسي بروجستيرون”.

من جانبها، تقول مديرة الأبحاث والسياسات والابتكار في مركز أبحاث أورام الدماغ، كارين نوبل: “رغم أن هذه الدراسة ربطت بعض علاجات البروجستيرون بزيادة خطر الإصابة بالورم السحائي، فإنها أثبتت أيضا سلامة علاجات البروجستيرون الأخرى، والتي ثبت أنها لا تزيد من المخاطر”.

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