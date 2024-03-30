إيطاليا تشهد أدنى معدل من أعداد المواليد منذ القرن التاسع عشر





شهدت إيطاليا، التي تعاني من انخفاض حاد في عدد السكان منذ سنوات، في عام 2023 أقل عدد من المواليد يجري تسجيله على الإطلاق، وفقا للأرقام الصادرة يوم الجمعة عن المعهد الوطني للإحصاء في إيطاليا «إيستات».

وتظهر البيانات الأولية أن عدد الولادات في البلاد قد انخفض إلى مستوى قياسي منخفض، حيث سُجِّلت حوالي 379 ألف طفل فقط خلال العام الماضي، وهو الحادي عشر منخفضاً على التوالي منذ عام 2013. هذا يقارن بـ 557 ألف حالة ولادة في عام 2008.

بدأت معدلات الولادات في التذبذب في السنوات اللاحقة، ولكنها شهدت انخفاضاً حاداً منذ عام 2013. منذ توحيد إيطاليا في القرن التاسع عشر، لم يسجل عدد قليل من الولادات كما حدث في السنوات الأخيرة. أثارت الأرقام التي بلغت نحو 393 ألفاً في عام 2022 القلق، حيث كانت هذه المرة الأولى التي انخفض فيها عدد الولادات إلى أقل من 400 ألف منذ بداية التسجيل.

وفي عام 2023، شهدت إيطاليا، التي يبلغ عدد سكانها 58.99 مليون نسمة، ولادة ستة أطفال فقط مقابل كل 11 حالة وفاة.

ذكر المعهد الوطني للإحصاء أن ما يقرب من واحد من كل أربعة مواطنين في إيطاليا يزيد عمره عن 65 عاماً، مما يبرز التحديات المتعلقة بشيخوخة السكان في البلاد. وفي الوقت نفسه، تم تسجيل 22500 شخصاً تجاوزوا سن 100 عام.

صحيفة الاتحاد