احذر من حلويات العيد.. فوائدها محدودة وأضرارها جسيمة





مع اقتراب عيد الفطر، يأتي معه تناول حلوياته الشهية التي تجمل موائدنا، ولكن يجب أن نكون على علم بأن الإفراط في تناول هذه الحلويات قد يسبب أضرارًا صحية خطيرة. إليك بعض الحقائق التي يجب أن تعرفها قبل التمتع بحلويات العيد:

1. زيادة الوزن:

حلويات العيد تحتوي على كميات كبيرة من السعرات الحرارية والسكريات والدهون، مما يمكن أن يؤدي إلى زيادة في الوزن إذا تم الإفراط في تناولها.

2. السكري:

الإفراط في تناول حلويات العيد قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم، مما يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري.

3. تسوس الأسنان:

السكريات الموجودة في حلويات العيد تعتبر بيئة مثالية لنمو البكتيريا التي تسبب تسوس الأسنان.

4. أمراض القلب:

الإفراط في تناول حلويات العيد يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

5. اضطرابات الجهاز الهضمي:

قد يسبب الإفراط في تناول حلويات العيد اضطرابات في الجهاز الهضمي مثل عسر الهضم والإمساك.

نصائح لتناول حلويات العيد باعتدال

1. تناول كمياتٍ صغيرة من حلويات العيد.

2. اختر حلويات العيد المصنوعة من مواد صحية مثل الحبوب الكاملة والفواكه.

3. استبدل حلويات العيد ببدائل صحية مثل الفواكه الطازجة أو المكسرات.

4. مارس الرياضة بانتظام.

جريدة الدستور