شاهد .. نجم التيك توك السوداني الشهير “أبو أحمد” يعود لإثارة الجدل بفيديو مع حسناء عربية فائقة الجمال: (أنا بالنهار صائم لكن بالليل بل بس) والحسناء ترد عليه (انت زوجي يا زول)





عاد التيكيوبر السوداني الشهير أبو أحمد, الذي يلقب نفسه بالصاروخ الصيني, لإثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو جديد.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أطل الصاروخ الصيني, ببث مباشر جديد مع حسناء خليجية والناشط المعروف “المفترس”.

وتغزلت الحسناء في أبو أحمد, ووصفته بأنه زوجها, وسألته عن غيبه بالنهار بعد أن كاتت تود اللعب معه جولة عبر تطبيق “تيك توك”.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين فقد أكد لها الصاروخ الصيني, أنه في نهار رمضان لا يلعب, وقال: (أنا بالنهار صائم لكن بالليل بل بس).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين