شاهد بالصورة والفيديو.. “مسحراتي” مصري بأحد شوارع القاهرة يدعو على “الدعامة” أثناء هطول الأمطار: (ربنا يأخد الدعم السريع بسر المطرة النازلة من عند الله) ومتابعون: (اشبكوه امين)





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو حظي بمشاهدات ومشاركات واسعة بعد تناقله على السوشيال ميديا.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فإن المقطع الذي تم تصويره من إحدى شوارع العاصمة المصرية القاهرة, أظهر “مسحراتي” مصري وهو يساعد الصائمين على القيام للسحور.

الرجل أخذ ينادي على السودانيين في “الحارة” للقيام للسحور, قبل أن يدعو على قوات الدعم السريع التي دخلت في حرب ضد الجيش منذ أبريل من العام الماضي.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أخذ “المسحراتي” يدعو الله على قوات الدعم السريع في الوقت الذي كانت السماء تهطل بالأمطار.

حيث أخذ “المسحراتي” يدعو: (ربنا يأخد الدعم السريع بسر المطرة النازلة من عند الله) وسط تجاوب من السودانيين الذين تابعوا المشهد من الشارع وقاموا بتصويره, ووسط تجاوب جمهور مواقع التواصل الاجتماعي الذي تناقل المقطع مع تعليقات: (اشبكوه آمين).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين