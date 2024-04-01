بقيادة سلطان مايرنو سلطان عموم الفلاته بالسودان.. والي الخرطوم يتسلم قافلة الدعم والمساعدات من سنار





قاد والي ولاية سنار، السيد توفيق محمد علي عبدالله، ووالي ولاية الخرطوم، السيد أحمد عثمان حمزة، قافلة المساعدات والدعم التي نظمتها ولاية سنار تضامنًا مع القوات المسلحة والمواطنين في ولاية الخرطوم. شهد الحدث حضور أعضاء من حكومة ولاية سنار وممثلين عن الأجهزة العسكرية وقيادات الإدارة المحلية بسنار، بينهم سلطان مايرنو سلطان عموم الفلاتة في السودان.

وثمّن والي ولاية الخرطوم الجهود الوطنية لولاية سنار، سواء من الحكومة أو الشعب، من خلال القافلة الكبيرة التي قدموها إلى أم درمان. وأشاد بالمسؤولين في سنار الذين شاركوا في هذه الرحلة الطويلة، مؤكدًا أن هذه القافلة تعكس التضامن والوحدة بين الشعب السوداني.

وأوضح أنهم نجحوا في تنظيم العمل في ولاية الخرطوم بالتعاون المدني لتلبية احتياجات المواطنين الأساسية.

من جانبه، أكد والي ولاية سنار أن ولاية الخرطوم تمثل كافة شرائح الشعب السوداني، ولذلك جاءت هذه القافلة برغبة وإصرار كبير من المواطنين في سنار للتضامن مع إخوتهم في الخرطوم. وأضاف أن سنار تعد جزءًا من تاريخ السودان، وأن الخرطوم أيضًا جزء من هذا التاريخ. وأكد أن ولاية سنار ستواصل تقديم المزيد من الدعم، وأن حكومتها ستساهم في إعادة إعمار الخرطوم بعد الحرب.

من ناحية أخرى، أشار رئيس الهيئة الشعبية لدعم واسناد القوات المسلحة والاستنفار بسنار، الدكتور محجوب أحمد محمد، إلى أن هذه القافلة جاءت من الجهد الشعبي، وتضمنت ٢٤ شاحنة محملة بالمواد الغذائية والدوائية. ووعد المواطنين في الخرطوم بتقديم المزيد من الدعم لصد المليشيا المتمردة وأعوانها.

وثنى على مشاركة مديريات المحليات، خاصةً الأستاذ ناصر عبدالله ناصر، المدير التنفيذي لمحلية سنجة، الذين ساهموا في نقل هذه القافلة إلى أم درمان. وأكد أن هذه القافلة تعكس تضامن أهالي سنار لدعم إخوانهم في الخرطوم، مؤكدًا للعالم أن الشعب السوداني هو شعب التعاضد والتكاتف.

سونا