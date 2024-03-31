أمر طواريء فى الولاية الشمالية بتعديل حظر التجوال





أصدر والي الولاية الشمالية الاستاذ عابدين عوض الله أمر طواريء رقم(4) لسنة(2024م) بتعديل مواعيد حظر التجوال للاشخاص والمركبات بالولاية الشمالية لتبدأ من الساعةالثانية عشر مساءا وحتى الخامسة صباحا الي نهاية شهر رمضان المعظم.

على أن تبدأ مواعيد حظر التجوال للاشخاص والمركبات بالولاية من التاسعة مساءا وحتى الخامسة صباحا إعتبارا من الأول من شهر شوال 1445 هجرية ويسري هذا الأمر داخل الحدود الجغرافية للولاية الشمالية إعتبارا من اليوم الحادي والثلاثين من شهر مارس وكل من يخالف أحكام هذا الأمر تطبق عليه العقوبات الواردة في أمر الطواريء رقم(5) لسنة(2023م) .

ووجه الوالي الجهات المختصة بوضع أمر الطواريء موضع التنفيذ.

سونا