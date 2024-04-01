إدارة الجوازات والهجرة بشرطة الولاية الشمالية تحتفل بودع اللواء شرطة (حقوقي) محمد المعتصم عكاشة





نظمت إدارة الجوزات والهجرة بشرطة الولاية الشمالية بمدينة دنقلا حفل وداع بمناسبة نقل اللواء شرطة (حقوقي) محمد المعتصم عكاشة المشرف علي قطاع الجوازات والهجرة بشرطة الولاية الشمالية ونهر النيل تحت شعار (الوفاء لأهل العطاء ) برئاسة إدارة الجوازات والهجرة بدنقلا بحضور العميد شرطة قريب الله احمد حسن شنيبو ممثل مدير شرطة الولاية والعميد شرطة زين العابدين عبد السلام احمد حسن مدير إدارة الجوازات والهجرة والعميد شرطة عبد الله أبكر سليمان المشرف علي إدارة الإعلام والعلاقات العامة برئاسة شرطة الولاية والعميد شرطة احمد عبد الجبار مدير شرطة محلية دنقلا ومدراء الادرات بالولاية.

العميد شرطة قريب الله احمد حسن شنيبو ممثل مدير شرطة الولاية اوضح ان المحتفي به وضع بصمات واضحة في تنظيم وترتيب العمل الهجري بالولاية مما جعل جوازات الولاية تقوم بانفاذ كافة اعمالها الخاصة بمواطني الولاية والعابرين بسهولة ويسر ، مبينا ان المحتفي به يظل اخا صادقا ومهنيا ومن القيادات التي اضافت الكثير في العمل الشرطي استفاد منه منسوبي شرطة الجوازات والولاية.

العميد شرطة زين العابدين عبدالسلام احمد مدير جوازات الولاية الشمالية اكد الدور الكبير الذي لعبه المحتفي به في ترقية وتطوير العمل الهجري بالولاية خاصة بعد فترة الحرب وما شهدته المعابر الحدودية بالولاية اضافة الي الازدحام باماكن الجوازات بالولاية واجلاء الاجانب ، حيث كان لاشرافه ومتابعته المباشر الاثر الكبير في ادارة الازمة ، بجانب دوره في وضع وانفاذ خطط الوجود الاجنبي بالولاية وما له من نواحي صحية واقتصادية علي الولاية.