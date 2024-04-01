سياسية
بورتسودان.. ابوصالح يقدم ورشة عمل الرؤية الاستراتيجية لتطوير الشرطة السودانية
البروفيسور محمد حسين سليمان ابوصالح يقدم ورشة عمل الرؤية الاستراتيجية لتطوير الشرطة السودانية بقاعة جهاز المخابرات العامة ببورتسودان برعاية اللواء شرطة م خليل باشا سايرين وزير الداخلية المكلف.
ورشة عمل الرؤية الاستراتيجية لتطوير الشرطة السودانية تنطلق بقاعة جهاز المخابرات العامة ببورتسودان برعاية اللواء شرطة (م) خليل باشا سايرين وزير الداخلية المكلف.
المكتب الصحفي لشرطة السودان
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة