سياسية
طيران الجيش يستهدف رتلاً عسكرياً يتبع لـ”الدعم السريع” شمال مدينة الفاشر
قالت مصادر ميدانية لـ”الشرق” بأن طيران الجيش يستهدف رتلاً عسكرياً يتبع لـ”الدعم السريع” شمال مدينة الفاشر في ولاية شمال دارفور.
مصادر ميدانية لـ”الشرق”: الدعم السريع ترد بإطلاق مضادات الطائرات على قصف جوي للجيش استهدف قواتها شمال الفاشر
مصادر ميدانية لـ”الشرق”: دوي انفجارات عنيفة خلال قصف مدفعي لـ”الدعم السريع” شمال مدينة الفاشر في ولاية شمال دارفور.
الشرق للأخبار
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