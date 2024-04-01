زيادة فيتامين (ب21) يؤدي لتلف العصب البصري





حذر طبيب الروماتيزم وهشاشة العظام الدكتور ضياء حسين ، أفراد المجتمع من تناول مكمل فيتامين B12 دون وصفة طبية بدافع مواجهة أعراض التعب الشديد والخمول والشعور بالضيق واصفرار الجلد ووخز في اليدين والقدمين ، والنسيان المتكرر وصعوبة تذكر الأشياء وصعوبة المشي والشعور بالاكتئاب.

قدم “حسين” تحذيرًا بعد مشاهدته ارتفاع ملحوظ وتجاوز معدلات الفيتامين ب12 في بعض المرضى الذين استشاروه. وبناءً على استفسارهم، تبين أنهم لم يجروا تحليل B12 بناءً على توصية طبية، بل كان تناولهم للفيتامين نتيجة نصائح من الأصدقاء أو شراءه مباشرة من الصيدلية. وتجاوزت نسب الفيتامين المرصودة في الدم لدى هؤلاء المرضى المعدل الطبيعي بشكل كبير.

وأوضح “حسين” أن الجسم لا يمكنه إنتاج فيتامين B12 بشكل طبيعي، ولذلك يجب الحصول عليه من خلال تناول الأطعمة والمشروبات التي تحتوي عليه، مثل المنتجات الحيوانية والبيض ومنتجات الألبان. كما يمكن الحصول عليه من الأطعمة المدعمة بالفيتامينات، مثل بعض الحبوب والخبز والخميرة الغذائية. ويتراوح الاحتياج اليومي للبالغين إلى حوالي 2.4 ميكروغرام، وقد يحتاج النساء الحوامل أو المرضعات إلى كميات أكبر، بينما يختلف احتياج الأطفال تبعًا لعمرهم.

وختم “حسين” حديثه بالتأكيد على أن نقص فيتامين B12 قد يؤدي إلى ظهور أعراض جسدية وعصبية ونفسية، وأن بعض الأشخاص قد يكونون عرضة لهذه الأعراض دون أن يلاحظوا، حتى وإن كانت مستويات الفيتامين ب12 في دمهم منخفضة.

جريدة المدينة