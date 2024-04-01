سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه السوداني ليوم الإثنين





أعلن بنك الخرطوم نشرة أسعاره لشراء وبيع العملات الأجنبية في السودان ليوم الإثنين، الموافق 1 أبريل 2024م. وجاءت الدرهم الإماراتي كما يلي.

سعر الدرهم الاماراتي في بنك الخرطوم

التحويل

335.32 جنيه للشراء.

337.85 جنيه للبيع.

النقد

335.32 جنيه للشراء.

337.85 جنيه للبيع.

الخرطوم (كوش نيوز)