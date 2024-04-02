سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني في بنك الخرطوم ليوم الثلاثاء





اعلن بنك الخرطوم نشرة أسعاره لشراء وبيع العملات الأجنبية في السودان ليوم الثلاثاء، الموافق 2 أبريل 2024م. وجاءت أسعار الدولار كما يلي.

سعر الدولار في بنك الخرطوم

التحويل

1120.00 جنيه للشراء.

1128.40 جنيه للبيع.

النقد

1120.00 جنيه للشراء.

1128.40 جنيه للبيع.

الخرطوم (كوش نيوز)