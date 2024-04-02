برنامج الأغذية العالمي: السودان علي حافة أكبر أزمة إنسانية بالعالم وقد تشمل تشاد وجنوب السودان





حذرت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي مكين من أن السودان على حافة أكبر أزمة إنسانية في العالم من المتوقع أن تشمل أيضاً تشاد وجنوب السودان.

ووصفت خلال لقاء على شبكة السي إن إن الوضع في السودان بالأزمة المنسية التي لا تغطيها أجهزة الإعلام في حين لجأ 2.2 مليون شخص إلى دول الجوار في مقدمتها تشاد.

وحذرت من أن الأزمة في السودان تمثل أيضاً تهديدا للأمن القومي الأمريكي لما تفرزه من أزمة هجرة.

وأعربت عن أسفها لقلة التمويل لإيصال المساعدات للاجئين والنازحين السودانيين، وقالت إن هناك حاجة إلى المزيد من الدعم لتقديم المساعدات الإنسانية لداخل السودان عبر الحدود الغربية والجنوبية.

صحيفة السوداني