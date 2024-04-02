ياسر العطا ختاها لي كباشي ” وجن أحمر ذاتو”





لم تمضي أيام حتى عاد عضو مجلس السيادة، مساعد القائد العام للجيش السوداني، الفريق أول ركن ياسر العطا إلى إثارة الجدل بحديث ورسائل قوية على الساحة المحلية والعالمية.

وقال ناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي بحسب رصد النيلين بأن حديث العطا يعتبر رد على حديث “زميله” كباشي نائب القائد العام، “ختاها لي كباشي”، والذي قال قبل أيام في القضارف بأن المقاومة الشعبية يجب أن تضبط ويجب امتناع الجهات السياسية عن تبنيها.

وقال ياسر العطا في مقطع مصور: ما يلخمونا بفلول وكيزان، أنا كل شيء شيوعي ومقاومة وغاضبون وجن أحمر ذاتو.. نحن لا نسأل من يقاتل معنا عن قبيلته أو لونه السياسي، والمقاومة الشعبية تعمل بكل انضباط تحت قادة متحركات الجيش.. ستمضي المسيرة رغم العراقيل والألغام ومهما كانت التحديات ولو كانت جبالاً.

ويخوض الجيش السوداني قتالاً منذ 15 أبريل من العام 2023 لإنهاء تمرد الدعم السريع، وسط مساندة شعبية واسعة ومجموعات من حركات الكفاح المسلح.

رصد وتحرير – “النيلين”