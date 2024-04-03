قلة النوم تزيد خطر الإصابة بضغط الدم





وجدت دراسة حديثة أن النوم لأقل من سبع ساعات في الليلة، يرتبط بزيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم بمرور الوقت، وفقاً لموقع ذا انترناشيونال نيوز.

وفقًا لأحدث البيانات، أكد الباحثون أن قلة النوم تزيد من احتمالية الإصابة بارتفاع ضغط الدم في المستقبل. وجدت الدراسة علاقة بين النوم لأقل من 7 ساعات وزيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم بنسبة 7٪، وعندما يكون النوم لأقل من 5 ساعات، يزيد هذا الخطر إلى 11٪. تم تحليل بيانات تشمل حالات ارتفاع ضغط الدم خلال فترات متابعة تراوحت بين 2 إلى 18 عامًا، مع متوسط ​​فترة متابعة لمدة 5 سنوات، وشملت 1،044،035 شخصًا في 6 دول ولم يكن لديهم تاريخ من ارتفاع ضغط الدم.

وأشار الباحثون إلى أن حتى بعد ضبط العوامل الديموغرافية والقلبية والأوعية الدموية، مثل التدخين وضغط الدم ومؤشر كتلة الجسم والجنس والعمر، لا يزال لدى الأشخاص الذين ينامون لفترات أقصر فرصة متزايدة بشكل ملحوظ للإصابة بارتفاع ضغط الدم، وكان الارتباط أكثر وضوحًا بالنسبة لأولئك الذين ينامون لأقل من 5 ساعات.

صحيفة الخليج