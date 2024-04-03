وزير الداخلية المكلف يلتقي مدير عام الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس المكلف

التقي اللواء شرطة (م) خليل باشا سايرين وزير الداخلية المكلف اليوم بمكتبه الاستاذة رحبه سعيد عبدالله مدير عام الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس المكلف بحضور المهندس التجاني بشير مدير قطاع البحرالاحمر.

وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) ان وزير الداخلية المكلف اطلع خلال اللقاء علي جهود الهيئة في انفاذ خططها الراتبة بجانب اهمية تعزيز التعاون واحكام التنسيق بين الهيئة ووزارة الداخلية.

المكتب الصحفي لشرطة السودان