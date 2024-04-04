بخيت يشهد بالفاشر فعاليات منتدى حي اولاد الريف الثقافي





شهد والي شمال دارفور المكلف الحافظ بخيت محمد ورئيس المجلس الأعلى للثقافة والإعلام بالولاية خالد يوسف ابوورقة، شهدا مساء ” الثلاثاء” بحديقة حي اولاد الريف بالفاشر المنتدى الثقافي للحي الذي نظمته الفعاليات الثقافية الشبابية بالحي في حضور أعضاء حكومة الولاية ممثلين لحركات الكفاح المسلح و رموز وقيادات المجتمع والمبدعين بمدينة الفاشر.

أثنى والي شمال دارفور المكلف خلال مخاطبته للمنتدى على الجهود التي يبذلها المجلس الأعلى للثقافة والإعلام بالولاية في تنشيط المجتمع والمساهمة في مشروع بناء السلام من خلال الأنشطة الثقافية والإبداعية، بالإضافة إلى دعمه للمبدعين. وأثنى أيضًا على إدارة منتدى “أولاد الريف الثقافي”، مُعتبرًا إياه نموذجًا للعمل الثقافي والاجتماعي في الولاية، وأكد دعم حكومته لجميع الأنشطة الثقافية والرياضية رغم التحديات التي تواجه البلاد في ظل الحرب.

ودعا الوالي المجتمع إلى توحيد الصفوف وتجاوز كل ما يؤدي إلى التفرقة والانقسام. وفي سياق متصل، أوضح رئيس المجلس الأعلى للثقافة والإعلام أن خطة العمل للمجلس في المستقبل تركز على تنفيذ مجموعة من المشروعات والبرامج الإعلامية والثقافية التي تسهم في معالجة قضايا المجتمع من خلال الثقافة، بدءًا من محاربة خطاب الكراهية والتوعية بمخاطر المخدرات، وصولًا إلى بناء السلام وتعزيز التماسك المجتمعي. وأكد على أهمية استخدام منتدى حي “أولاد الريف الثقافي” كأحد أبرز أدوات الثقافة في تنفيذ هذه البرامج والمشروعات.

وأعلن عن إنشاء أوركسترا متكاملة للموسيقيين في الولاية، إلى جانب التركيز على دعم بيوت الثقافة والمبدعين لتحقيق رسالتهم تجاه المجتمع. وكشف عن تنظيم مهرجان الثقافة والإبداع الأول خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وكان قد تحدث في الملتقى كل من حسن ادم بخيت ممثل أسرة المنتدى و محمد سليمان ابراهيم باسم مواطني حي اولاد الريف مؤكدين بأن المنتدى يهدف إلى ربط المجتمع مع بعضه البعض وتعزيز روح التآخي بين المواطنين فضلا عن إبراز المواهب الشبابية وعكس الموروث الثقافي مؤكدين وقفة مواطني الحي مع حكومه الولاية لتحقيق الأمن والاستقرار وانطلاق مشروعات التنمية والإعمار خلال المرحلة المقبلة .

ويذكر أن فعاليات المنتدى الثقافي لحي اولاد الريف قد تضمن تقديم فواصل غنائية بمشاركات عدد من المطربين علاوة على تقديم قصائد شعرية.

سونا