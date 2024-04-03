طواريء الخرطوم تقرر وضع خارطة طريق للعودة الآمنة لأحياء امدرمان القديمة





وجه إجتماع اللجنة العليا للطواريء وإدارة الازمة بولاية الخرطوم في برئاسة والي الخرطوم المكلف الأستاذ أحمد عثمان حمزة بوضع خارطة طريق للعودة الآمنة لاحياء امدرمان القديمة التي تم تحريرها مؤخرا.

تتضمن الخطة إجراء مسح صحي وبيئي شامل للأحياء السكنية للتصدي للنواقل ومعالجة مشكلة النفايات، وإزالة المتاريس ومكافحة الآفات، بالإضافة إلى استكمال عمليات نقل الجثث والأجسام الغريبة. وخلال الاجتماع، تم استعراض تقرير من هيئة مياه ولاية الخرطوم حول سير العمل في تأهيل المحطات لتوفير المياه للمناطق المتأثرة بانقطاع التزويد، وفي الوقت نفسه، تقوم إدارة الكهرباء بتقدير الأضرار التي لحقت بالمحولات والأسلاك وبدء عمليات الصيانة.

تم اتخاذ قرار خلال الاجتماع يوم الاربعاء بعقد اجتماع موسع مع ممثلي المواطنين للتوصل إلى رؤية مشتركة. وقد تمت استعراض تقارير حول المساعدة الإنسانية وجهود المنظمات، مع التأكيد على ضرورة تعزيز التنسيق لضمان تغطية جميع الفئات المستهدفة. وثمن الاجتماع حملات النظافة التي نُفذت في محلية كرري ودعا إلى مواصلة العمل وتكثيفه قبل عيد الفطر.

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