أسعار صرف العملاتاقتصاد وأعمال
سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني في بنك الخرطوم ليوم الأربعاء
اعلن بنك الخرطوم نشرة أسعاره لشراء وبيع العملات الأجنبية في السودان ليوم الأربعاء، الموافق 3 أبريل 2024م. وجاءت أسعار الدولار كما يلي.
سعر الدولار في بنك الخرطوم
التحويل
1120.00 جنيه للشراء.
1128.40 جنيه للبيع.
النقد
1120.00 جنيه للشراء.
1128.40 جنيه للبيع.
الخرطوم (كوش نيوز)
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة