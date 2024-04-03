أمر طوارئ بالشمالية بتفتيش جميع العربات ومنع لبس الكدمول





أصدر السيد عابدين عوض الله، والي ولاية الشمالية، أمرًا طارئًا بتفتيش جميع العربات ومنع لبس الكدمول داخل الحدود الجغرافية للولاية. ينص الأمر على ضرورة تفتيش جميع العربات، بما في ذلك عربات القوات النظامية، ويمنع بشكل قاطع لبس الكدمول. يسري هذا الأمر اعتبارًا من اليوم الثالث من شهر أبريل لعام 2024 م.

وسيتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في أمر الطوارئ السابق رقم (5) لسنة 2023 م على كل من يخالف هذا الأمر. كما وجَّه الوالي الجهات المختصة بتنفيذ هذا الأمر الطارئ.

سونا