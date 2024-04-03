بعد حادثة مسيرة عطبرة.. لجنة الأمن بنهر النيل تصدر عدد من القرارات





أصدرت لجنة الأمن في ولاية نهر النيل اليوم قرارات استنادًا إلى الاعتداء الذي وقع أمس على صالة إنفنتي لايف في سوق عطبرة.

وتتضمن القرارات حظر تجوال الأفراد والمركبات في جميع مناطق الولاية اعتبارًا من الساعة الثامنة مساءً وحتى السادسة صباحًا يوميًا، ابتداءً من اليوم الأربعاء الموافق الثالث من أبريل 2024. وتشمل القرارات أيضًا منع الإفطارات الجماعية والتجمعات، وزيادة الجهود في التفتيش والمراقبة عند المعابر، مع تشديد الإجراءات الأمنية في الأسواق.

سونا