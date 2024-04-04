لجنة الامن بنهر النيل تتراجع عن زيادة ساعات حظر التجول





لجنة الأمن في ولاية نهر النيل قامت بتعديل القرار الذي أصدرته في صباح الاربعاء، والذي كان يفرض زيادة في ساعات حظر التجول في الولاية إلى عشر ساعات (من الثامنة مساءً إلى السادسة صباحًا) بعد الاعتداء الذي وقع على كتيبة البراء في عطبرة أمس.

وأصدرت اللجنة بيانًا نقلته إدارة الإعلام بأمانة الحكومة، أوضحت فيه أن قرار التراجع جاء تقديرًا لظروف نهاية شهر رمضان المبارك واحتفالات عيد الفطر المبارك، بهدف تسهيل قضاء احتياجات المواطنين وتخفيف العبء عنهم. وبموجب القرار الجديد، سيتم الحفاظ على حظر التجول من الساعة الثانية عشر مساءً حتى الخامسة صباحًا، وطالبت اللجنة الجميع بالالتزام بالقواعد المحددة.

سونا