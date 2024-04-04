– الحادثة تبين الأبعاد الكاملة لمخطط تمزيق السودان ودلالة على سعي محموم لنقل الأعمال الإرهابية التي ورائها استخبارات عالمية.

قال الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي أمين محمود بأنهم يدعون الشعب السوداني لتفويت مخططات العدو الرامية لنقل سلوكيات غريبة على الشعب السوداني المسالم الوسطي الذي لا يعهد الغلو والفجور.