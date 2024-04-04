سياسية
الحادثة تبين الأبعاد الكاملة لمخطط تمزيق السودان ودلالة على سعي محموم لنقل الأعمال الإرهابية التي ورائها استخبارات عالمية
قال الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي أمين محمود بأنهم يدعون الشعب السوداني لتفويت مخططات العدو الرامية لنقل سلوكيات غريبة على الشعب السوداني المسالم الوسطي الذي لا يعهد الغلو والفجور.
– الحادثة تبين الأبعاد الكاملة لمخطط تمزيق السودان ودلالة على سعي محموم لنقل الأعمال الإرهابية التي ورائها استخبارات عالمية.
– بعد الهزيمة العسكرية للمليشيا ستنتقل لمظهر آخر من الاعتداء سمته الإرهاب والاغتيالات.
الجزيرة – السودان
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