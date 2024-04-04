رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام يهنئ باسيرو ديوماى بمناسبة إنتخابه رئيساً لجمهورية السنغال





بعث رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اليوم برقية تهنئة إلى فخامة السيد باسيرو ديوماى فاى بمناسبة فوزه في الإنتخابات الرئاسية بجمهورية السنغال، متمنياً له التوفيق، وللشعب السنغالي مزيداً من التقدم والازدهار.

وقال رئيس مجلس السيادة القائد العام في برقيته ” يطيب لي ويشرفني، بمناسبة نيلكم ثقة شعبكم بإنتخابكم رئيساً لجمهورية السنغال، أن أبعث لكم بخالص التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح في مهامكم السامية وقيادة بلادكم إلى المزيد من التطور.

وأشاد رئيس مجلس السيادة القائد العام بروابط الأخوة القوية وعلاقات التعاون المتميزة بين البلدين، مجدداً حرصه الثابت على تطويرها والإرتقاء بها لما فيه خير ومنفعة الشعبين الصديقين.