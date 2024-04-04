شاهد بالفيديو.. شباب “مستفرين” بالزي العسكري يتجمعون في ساحة ويهتفون بصوت واحد في وقت السحور: (دعامة حرامية)





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو حظي بمشاهدات عالية وتمت مشاركته على نطاق واسع عبر السوشيال ميديا.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع وفقاً لما ذكر متابعون, شباب من الذين استنفروا ضمن صفوف الجيش وهم يتجمعون بالعشرات في ساحة كبيرة.

وهتف الشباب الذين ظهر بعضهم بالزي العسكري بهتاف واحد (دعامة حرامية) وسط تفاعل جمهور مواقع التواصل الذي قام بمشاركة المقطع على نطاق واسع.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين