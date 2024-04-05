سياسية
وزير الداخلية المكلف يلتقي معتمد اللأجئين
اللواء شرطة (م) خليل باشا سايرين، وزير الداخلية المكلف، التقى يوم الخميس الاستاذ موسى علي عطرون، معتمد اللاجئين، بحضور اللواء شرطة محمد المعتصم عكاشة، مدير المكتب التنفيذي.
ووفقًا لما ذكره المكتب الصحفي للشرطة، فقد استمع وزير الداخلية المكلف خلال الاجتماع إلى تقديم حول سير العمل في المعتمدية وخططها المتعلقة بقضايا اللاجئين، بالإضافة إلى استعراض الأنشطة التي تمت خلال الفترة السابقة مع الجهات ذات الصلة.
فيما اشار معتمد اللأجئين الي ان المعتمدية باعتبارها احدي مكونات وزارة الداخلية وتختص بقضايا اللأجئين والتنسيق مع الجهات ذات الصلة لانفاذ كل الخطط والبرامج التي تنفذها المعتمدية تجاه اللأجئبن وفق القوانين واللوائح الدولية المنظمة للجوء .
المكتب الصحفي لشرطة السودان
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