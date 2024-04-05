وزير الداخلية المكلف يلتقي هيئة إسناد إقليم دارفور

وفقًا لتقارير (المكتب الصحفي للشرطة)، أشاد وزير الداخلية المكلف بالصمود والمواقف والتعاون الذي أظهره أهالي دارفور في مواجهة المليشيا المتمردة التي استهدفت أبناء الشعب السوداني. وأوضح أن دعمهم وتضامنهم مع القوات المسلحة والجهات الأمنية الأخرى يعكس إيمانهم بالاستقرار والتنمية، مؤكدًا دعمه لجميع البرامج المتعلقة بالدفاع المدني والجوازات وتحسين بيئة السجون، بالإضافة إلى تعزيز قدرات شرطة الولاية بالمعدات والموارد اللازمة.

المكتب الصحفي لشرطة السودان