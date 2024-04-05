



قالت مصادر للجزيرة بأن طيران الجيش يشن غارات جوية لتجمعات قوات الدعم السريع بمنطقة الشبارقة شرقي مدني بولاية الجزيرة، وذلك في الساعات الأولى من فجر الجمعة 5 أبريل.

وقال المنسق العام لمبادرة “محامو الكرامة” خضر فضل: نتعهد بملاحقة المتعاونين مع التمرد بالداخل والقوى السياسية المساندة لهم من أجل استرداد كافة حقوق السودانيين تأكيدا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب ورد المظالم.

الجزيرة – السودان