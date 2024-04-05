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طيران الجيش يشن غارات جوية لتجمعات قوات الدعم السريع بمنطقة الشبارقة شرقي مدني بولاية الجزيرة

2024/04/05
ميج 29 - طائرة مقاتلة

قالت مصادر للجزيرة بأن طيران الجيش يشن غارات جوية لتجمعات قوات الدعم السريع بمنطقة الشبارقة شرقي مدني بولاية الجزيرة، وذلك في الساعات الأولى من فجر الجمعة 5 أبريل.
وقال المنسق العام لمبادرة “محامو الكرامة” خضر فضل: نتعهد بملاحقة المتعاونين مع التمرد بالداخل والقوى السياسية المساندة لهم من أجل استرداد كافة حقوق السودانيين تأكيدا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب ورد المظالم.
الجزيرة – السودان

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