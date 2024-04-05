أبرز العناوينسياسية
طيران الجيش يشن غارات جوية لتجمعات قوات الدعم السريع بمنطقة الشبارقة شرقي مدني بولاية الجزيرة
قالت مصادر للجزيرة بأن طيران الجيش يشن غارات جوية لتجمعات قوات الدعم السريع بمنطقة الشبارقة شرقي مدني بولاية الجزيرة، وذلك في الساعات الأولى من فجر الجمعة 5 أبريل.
وقال المنسق العام لمبادرة “محامو الكرامة” خضر فضل: نتعهد بملاحقة المتعاونين مع التمرد بالداخل والقوى السياسية المساندة لهم من أجل استرداد كافة حقوق السودانيين تأكيدا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب ورد المظالم.
الجزيرة – السودان
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة