ماذا قال وجدي صالح والواثق البرير عن بلاغات النيابة السودانية





قال الواثق البرير الأمين العام لحزب الأمة القومي بأن الاتهامات الزائفة المفبركة لن توقف جهدنا الحثيث لوقف الحرب ولا عزمنا لاستعادة الحكم المدني الديمقراطي.

وقال وجدي صالح القيادي بحزب البعث العربي الاشتراكي: سنظل نعمل مع كل الصادقين لإيقاف هذه الحرب اللعينة ووضع البلاد في مسار الوحدة والسلام.

الجزيرة – السودان