بالفيديو.. شيخ الأمين: توصيل التيار الكهربائي لمنطقة بيت المال والمسيد كأول منطقة بأمدرمان القديمة





قال الشيخ الأمين عمر الأمين بأنه بحمد الله وتوفيقه تم توصيل التيار الكهربائي لمنطقة بيت المال والمسيد كأول منطقة بأمدرمان القديمة بعد طول انقطاع ومعاناة منذ بداية الأحداث.

ونشرت الصفحة الرسمية لشيخ الأمين مشاهد من العمل الطوعي بالمسيد قالت أنها بتاريخ: الثلاثاء ٢٣ رمضان الموافق ٢ / ٤ / ٢٠٢٤م، اليوم الــ ٣٥٥ من العمل الطوعي والإنساني بالمسيد.

ويخوض الجيش السوداني قتالاً منذ 15 أبريل من العام 2023 لإنهاء تمرد الدعم السريع، وسط مساندة شعبية واسعة ومجموعات من حركات الكفاح المسلح.

رصد وتحرير – “النيلين”