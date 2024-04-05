تكريم الهلال الأحمر القطري مكتب السودان





قام سعادة سفير دولة قطر في السودان بتكريم الهلال الأحمر القطري – مكتب السودان، تقديرا للجهود البارزة التي قام بها في الفترة السابقة، والتزامه الكبير في دعم ومساعدة المتأثرين بالحرب في السودان، بالإضافة إلى تنفيذه المهني لمشاريع المساعدات القطرية. وقد ساهمت هذه الجهود بشكل كبير في تحسين ظروف النازحين في مناطق مختلفة.

وقد تم تقديم درع التكريم الخميس من قبل سعادة السفير محمد إبراهيم السادة إلى الدكتور صلاح دعاك، رئيس مكتب الهلال الأحمر القطري في السودان، بحضور السيد يوسف الملا من صندوق قطر للتنمية، والقائم بالأعمال راشد حميدي المقارح، والسيد طارق محي الدين، المدير المكلف لجمعية قطر الخيرية في السودان.

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