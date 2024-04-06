إنتشار مروري كثيف لمرور كسلا لفك الاختناقات المرورية





وقف العقيد شرطه /بابكر النور ابراهيم مدير مرور كسلا انطلاقة برامج الانتشار المروري لفك الاختناقات المروريه وذلك من خلال توزيع كامل للقوه ومنع التوقف الخاطيء بأماكن الازدحام وتسيير حركة المواطنين .

وثمن سيادته تفاعل مواطني الولاية مع خطة مرور الولايه وتفهم الكبير.

جاء ذلك لدي تفقده ووقوفه علي مستوي تنفيذ خطة العمل المنعي والتوعوي لادارته. وأشار ( مدير مرور كسلا )الي عدد من المحاور التي تشملها الخطه خاصه فيما تشمله علي مستوي برامج التوعيه المروريه.