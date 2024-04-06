سياسية
إنتشار مروري كثيف لمرور كسلا لفك الاختناقات المرورية
وقف العقيد شرطه /بابكر النور ابراهيم مدير مرور كسلا انطلاقة برامج الانتشار المروري لفك الاختناقات المروريه وذلك من خلال توزيع كامل للقوه ومنع التوقف الخاطيء بأماكن الازدحام وتسيير حركة المواطنين .
وثمن سيادته تفاعل مواطني الولاية مع خطة مرور الولايه وتفهم الكبير.
جاء ذلك لدي تفقده ووقوفه علي مستوي تنفيذ خطة العمل المنعي والتوعوي لادارته.
وأشار ( مدير مرور كسلا )الي عدد من المحاور التي تشملها الخطه خاصه فيما تشمله علي مستوي برامج التوعيه المروريه.
الجدير بالذكر تم وضع خطه متكامله لمرور كسلا تهدف إلي تحقيق أكبر قدر من السلامه المروريه للعشر الأواخر لشهر رمضان المعظم وعيد الفطر المبارك.
المكتب الصحفي لشرطة السودان
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