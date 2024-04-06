الطوارئ الصحية بالخرطوم تقف على الاستعداد لطوارئ العيد بمستشفيات الولاية





قامت وزارة الصحة في ولاية الخرطوم بتنفيذ جولات تفقدية للمستشفيات والمراكز الطبية العامة والخاصة، بهدف تقييم الوضع الحالي وتعزيز البنية التحتية وتجهيزها لمواجهة أي طوارئ محتملة خلال عيد الفطر المبارك.

وأكد دكتور محمد إبراهيم، رئيس لجنة الطوارئ الصحية بالوزارة، على أهمية الالتزام بمعايير الجودة في تقديم الخدمات الطبية، خصوصاً في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها الولاية. كما قدّم الشكر والتقدير للعاملين في المراكز والمستشفيات على جهودهم المستمرة في تقديم الرعاية الصحية للمرضى، مُؤكدًا على التزام اللجنة وكافة الإدارات بضمان تحقيق معايير الجودة في جميع المرافق الطبية بولاية الخرطوم.

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