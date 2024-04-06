والي الخرطوم يثني على انتصارات ام درمان





قدم السيد أحمد عثمان حمزة، والي ولاية الخرطوم، إشادته بالدور البطولي لمتحركات تحرير أم درمان وانتصاراتها المذهلة التي هزت العدو وألحقت به خسائر جسيمة في الأرواح والعتاد. خلال إفطار رمضاني لمتحرك عزم الرجال، أكد الوالي على أهمية تجديد العهد، بحضور العديد من القيادات العسكرية والأمنية.

وجدد الوالي تقديره لتضحيات الشهداء وتمنى الشفاء العاجل للجرحى والمصابين، مؤكدًا على تكاتف جميع الجهود لتأمين الأحياء وعودة المواطنين بأمان إلى منازلهم، وتقديم الخدمات الأساسية التي تعرضت لانقطاع في بعض المناطق.

من جانبه، أكد العميد ركن أنور الزبير، قائد متحرك عزم الرجال، على استمرار القوات المسلحة في التنسيق الكامل مع المتحركات، مع تقدمها في ساحة المعركة، معدًا لتحقيق انتصار يعتز به أهل السودان.

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