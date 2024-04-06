دنقلا: الهلال الأحمر تنفيذ مناشط بمراكز الإيواء





فريق الحماية الجوال واصل تدخلاته في مراكز الإيواء، حيث نفذوا منشطين في مركز إيواء عبد الله بن أبي السرح بدنقلا. تضمن المنشط الأول توزيع كسوة العيد للقادمين من مناطق العمليات في المركز، في حين قام المنشط الثاني بإعداد وجبة إفطار كاملة لـ65 أسرة. قدّم المتطوعون جهودًا جبارة لتنفيذ البرنامج بشكل متميز، ما أدى إلى إدخال الفرح والسرور في قلوب الناس، وعكس صورة إيجابية عن دنقلا والولاية بشكل عام.

وعبرت مشرفة المركز عن شكرها لجمعية الهلال الأحمر، مشيدة بالتدخلات الكبيرة التي أثرت بشكل إيجابي على القادمين من مناطق العمليات، وشكلت دعمًا قويًا لهم. ودعت الله سبحانه وتعالى أن يجزي الجميع خيرًا على جهودهم.

سونا