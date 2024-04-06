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بالصور.. قوات من حركة تحرير السودان قيادة مصطفى تمبور تصل مدينة الفاو بولاية القضارف في طريقها إلى ود مدني

2024/04/06
مصطفى تمبور

وصلت قوات من حركة تحرير السودان قيادة مصطفى تمبور إلى مدينة الفاو بولاية القضارف في طريقها إلى ود مدني بولاية الجزيرة.
وقال الناطق الرسمي باسم حركة تمازج عثمان عبد الرحمن: انضمام آدم كاربينو لحركة العدل والمساواة يمثل نفسه ولا يمثل قيادة قطاع “جلهاك”.
وكان قائد الجبهة الثالثة تمازج – قطاع جلهاك آدم يحيى كاربينو أعلن انضمامهم لحركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم للقتال بجانب الجيش ضد قوات الدعم السريع.
الجزيرة – السودان

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