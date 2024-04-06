تفاهمات بالنيل الابيض لاعادة خدمة التأمين بالمستشفيات والاخصائيين





أكد الدكتور ايمن احمد محمد الجزولي المدير التنفيذي للتأمين الصحي فرع ولاية النيل الأبيض سعي إدارته لاعادة الخدمات الصحية التأمينية على مستوى المستشفيات والاخصائيين بالولاية عقب عيد الفطر المبارك .

جاء ذلك خلال زيارته لمستشفى كوستي التعليمي برفقة مدير إدارة الخدمات الصحية الدكتور حيدر محمد هاشم والاستاذ عبدالملك بشرى مدير المكتب التنفيذي والتقى المدير التنفيذي للتأمين الصحي بالدكتور محمد ادم الزين مدير مستشفى كوستي الدكتور شوكت احمد صالح مدير مستشفى النساء والتوليد بكوستي ، وبحث اللقاء عن الخطوات الكفيلة بعودة خدمات التأمين الصحي للمؤمن عليهم بالمستشفيات والاختصاصيين .

وقال المدير التنفيذي للتأمين الصحي أن الهدف من الزيارة الترتيب الاولي لاستعادة الخدمة التي طال انتظارها للحاجة الفعلية لها من قبل المواطنين.

واضاف أن إدارته تستهدف الان مستشفيات كوستي وربك والنساء والتوليد بكوستي وربك ومن ثم تتوالى استعادة الخدمة تباعا في المستشفيات الاخرى حسب الخطة المعدة لذلك حتى نتمكن من تقديم الخدمات وكيفية إدارة المديونيات السابقة والمطالبات للفترة القادمة وتقديم الخدمة العلاجية حسب القرار الصادر بدفع ٢٥٪ في كل الخدمات بدلا عن الدواء فقط .

وأكد إن إدارته وصلت لتفاهمات وتوافقات كبيرة مع هذه المستشفيات لانطلاق الخدمات بصورتها الراتبة بعد عطلة عيد الفطر المبارك باعتبارها بداية حقيقية لمرحلة التعافي في تقديم الخدمات بهذه المؤسسات الصحية .

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