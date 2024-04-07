الإدارة العامة للمرور تكمل كافة ترتيباتها وتدشن مشروع تفويج المركبات السفرية لعيد الفطر المبارك بعدد من ولايات البلاد

من جانبه أكد اللواء شرطة (حقوقي) د. سراج الدين منصور خالد مدير الإدارة العامة للمرور جاهزية إدارته لانجاح مشروع تفويج المركبات السفرية من خلال الخطة الموضوعة والتى يتم تنفيذها بعدد من الولايات الغير متأثرة بالحرب ، مشيدا بمشروع تفويج المركبات الذى ظل يحقق نجاحا على امتداد ال٢٢ عام سلامة وامان ، داعيا السائقين بضرورة الالتزام بتوجيهات رجال المرور والالتزام بمسار الفوج.

اللواء شرطة (حقوقي) مبارك الزين مدير دائرة المرور السريع أوضح (للمكتب الصحفي للشرطة) ان تفويج مركبات هذا العام جاء تحت شعار (التفويج سلامة وأمان) وان الغرض منه يتمثل فى المحافظة على سلامة الأرواح والممتلكات ووصول وعودة المواطنين الى ذويهم بسلام ، مضيفا ان إدارة المرور السريع وضعت عددا من التدابير الاحترازية لمنع وقوع الحوادث المرورية الكارثية المميته والتى يروح ضحيتها أبرياء ، مشيرا إلى أن إدارة المرور قامت اليوم بتوزيع عدد(١٧٤٠) من صف الضباط بطرق المرور السريع إضافة لعدد (١٠٢) ضابط مرور برتب مختلفة للمراقبة وتسهيل حركة السير وبالاضافة الي مشاركة عدد (١٣٩) دورية مرورية مجهزة بكافة تجهيزاتها الفنية و شمل التفويج ولايات ( نهر النيل ، الشمالية ، البحر الاحمر ، كسلا ، القضارف ، سنار ، النيل الأزرق) بالإضافة للمحليات الداخلية بولاية نهر النيل ( شندى ، ابو حمد).