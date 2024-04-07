إتحاد دارعموم البديرية ينظم افطاره السنوى الأول بالأبيض





نظم إتحاد عموم دار البديرية في ولاية شمال كردفان إفطاره السنوي الأول بمنتزه عبيد بمدينة الأبيض تحت شعار “(ذلك ومن يعظم شعائر الله فأنها من تقوى القلوب)”، بحضور السيد عبدالناصر عبدالله، المدير التنفيذي لمحلية شيكان، والسيد جعفر تاج الدين، مدير جهاز تنمية وتحصيل الإيرادات، والسيد علي أبوالقاسم، رئيس الاتحاد، ووكلاء ناظر عموم البديرية، وعدد من قيادات المجتمع وأعيان ورموز مدينة الأبيض. ورحب السيد مبارك نورين بالحضور، مشيرًا إلى أن الإفطار يمثل تظاهرة اجتماعية لتقوية الروابط الاجتماعية، وأشار إلى أن هذا الإفطار يأتي ضمن استراتيجيات الاتحاد لتعزيز التكافل والتعاون.

من جانبه، عبر السيد الهادي أحمد عبدالرحمن، أمين القطاع الاجتماعي بالاتحاد، عن سعادته بتنظيم الإفطار السنوي الأول، الذي نظم في ظروف استثنائية، مشيرًا إلى أهمية التكافل والتراحم في شهر رمضان الكريم، وأثنى على جهود أبناء القبيلة وسكان مدينة الأبيض الذين شاركوا في الإفطار وتفاعلوا مع قضايا الدار، موضحًا أن الاتحاد يضم أكثر من 35 قبيلة داخل نطاق عموم دار البديرية.

من جانبه جدد الأستاذ جعفر محمد حمودة انابة عن المكتب التنفيذى للإتحاد وقفة الاتحاد مع الجهاز الرسمى للدولة فى كافة القضايا الخدمية والأمنية مبينا ان دارعموم البديرية تمثل الرمزية لمحلية شيكان مشيرا ان الإفطار تظاهرة اجتماعية نسموا من خلالها إلى رتق النسيج الإجتماعي بين اهل الدار مؤكدا ان هياكل الاتحاد الانتقالية ستعلن لكافة اعضاء الاتحاد تمهيدا لعقد المؤتمر العام الذى سينعقد فى الفترة القادمة لأختيار هياكل الاتحاد التنفيذية داعيا المشاركين فى الإفطار إلى أهمية التبشير بالمؤتمر العام الجامع وسط القاعدة.

من جانبه، أشاد السيد عبدالناصر عبدالله، المدير التنفيذي لمحلية شيكان، بالدور الكبير الذي يقوم به الاتحاد وتفاعله مع قضايا المجتمع، مشيراً إلى رمزية مكان الإفطار الذي يمثل علامة فارقة لدار البديرية. وقد أشاد بجهود العمدة الزين عبيد في استضافة الوافدين إلى مدينة الأبيض بمنزله، الذي كان يشكل مركزاً لإيواء الزوار منذ سنوات طويلة، وكان بابه مفتوحاً للجميع لأكثر من 81 عاماً، مما يدل على الكرم والجود. وأشار عبدالناصر إلى انتمائه لاتحاد عموم دار البديرية بحكم المولد والمنشأ.

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