بالصور.. والي الخرطوم يدشن برنامج الزكاة بتقديم الدعم المالي للمرضى بالمستشفيات





قام والي الخرطوم، الأستاذ أحمد عثمان حمزة، السبت بإطلاق برنامج الدعم المالي الذي يُقدمه ديوان الزكاة خلال شهر رمضان وأيام العيد، ضمن إطار الرعاية الاجتماعية للمرضى في المستشفيات. تضمنت الجولة زيارة المستشفيات السروراب والجزيرة اسلانج بالريف الشمالي، بحضور مدير عام وزارة الصحة المكلف الدكتور محمد ابراهيم، ومدير ديوان الزكاة، وعدد من الإداريين في وزارة الصحة، ومديري المستشفيات المذكورة.

أكد والي الخرطوم على أن خدمة المواطن كانت وستظل من أهم الأولويات للولاية، منذ بداية الحرب وحتى الآن، مشيراً إلى الجهود المتواصلة من الولاية والحكومة الاتحادية لتوفير المساعدة الإنسانية وتحسين الاستقرار، وذلك من خلال رفع كفاءة قطاعات المياه والكهرباء. وأشار إلى أن تقدم القوات المسلحة والقوات المساندة لها يزيد يوماً بعد يوم من المساحات المحررة، والتي تعمل الولاية على تقديم الخدمات فيها وتهيئتها لعودة المواطنين.

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