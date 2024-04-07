شاهد بالفيديو.. “جنوب السودان وتشاد” القوات المسلحة تلقي القبض على مرتزقة أجانب يقاتلون في صفوف مليشيا الدعم السريع





ألقت القوات المسلحة السودانية القبض على مرتزقة أجانب يقاتلون في صفوف مليشيا آل دقلو المتمردة من دولتي جنوب السودان وتشاد وذلك في مقر قيادة وسيطرة المليشيا في مقر الإذاعة والتلفزيون التي تم تحريرها في بداية شهر رمضان .

تم تجنيد المرتزقة وخداعهم من قبل المليشيا المتمردة بالوعود المالية الكاذبة حيث لم تدفع لهم أي أموال بل ذاقوا الأمرين بالدفع بهم في الصفوف الأمامية للقتال أو تصفيتهم في أحايين أخرى.

أغلب المرتزقة المقبوض عليهم من الأطفال القصّر الذين غرر بهم.

القوات المسلحة تعامل المرتزقة الأجانب المقبوض عليهم وفقا للقوانين واللوائح المنظمة وقواعد الاشتباك الدولية. وتضمن القوات المسلحة تقديم المرتزقة إلى محاكمات عادلة حسب القوانين الدولية.

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رصد وتحرير – “النيلين”