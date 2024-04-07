سفيرة السودان بالمانيا تهنيء القوات المساحة بانتصاراتها وتدعو لوحدة الصف





قدّمت السفيرة الهام إبراهيم محمد أحمد، سفيرة السودان في ألمانيا، تهنئتها للقوات المسلحة على تحقيق الانتصارات ضد مليشيا الدعم السريع المتمردة، معبرة عن تعازيها لأسر الشهداء من المدنيين والعسكريين وداعية لشفاء الجرحى والمصابين، وعودة المفقودين سالمين إلى أحضان أهلهم.

كما عبرت السفيرة، خلال حضورها لحفل الإفطار الجماعي الذي أقيم في مقر إقامتها ببرلين، عن امتنانها العميق لجهود أبناء الجالية السودانية في برلين، وتقديرها لمساهمتهم الكريمة من خلال جمع التبرعات المالية والمساعدات الإنسانية، واستعدادها للتنسيق مع الجهات الرسمية لتوجيه هذه المساعدات للمحتاجين.

وناشدت السفيرة جميع أفراد الجالية السودانية في ألمانيا بالتلاحم في مواجهة التحديات الصعبة التي يواجهها الوطن، داعية إلى تعزيز الوحدة والتعاون بين الجميع.

وشارك في الإفطار الجماعي كذلك أعيان الجالية والأطباء والطلاب، و مجموعات السيدات ببرلين، مشكلين بحضورهم لوحة شاملة تعبر عن وحدة وتنوع الوطن العزيز.

سونا