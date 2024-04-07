شاهد بالفيديو.. الفنانة شهد أزهري تعود لإثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بوصلة رقص فاضحة “بمؤخرتها” خلال حفل سوداني بالمملكة





عادت الفنانة السودانية الضجة شهد أزهري, لإثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها بعد فترة من الغياب.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهرت الفنانة المثيرة للجدل في مقطع جديد وهي تقدم فواصل من الرقص الذي تم وصفه بالفاضح.

وتمايلت شهد بجسمها واستعرضت بمؤخرتها خلال الحفل السوداني الذي أقيم بالمملكة العربية السعودية وفقاً لما ذكر المتابعون.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين