شاهد بالصورة والفيديو.. شباب سودانيون يتجمعون وينشدون (براؤون يا رسول الله) والجمهور يسخر: (دا مش الجيل الكان راكب رأس)





تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان مقطع فيديو حظي بمشاهدات ومشاركات عالية.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول شباب سودانيون ينشدون أثناء تجمع لهم بالأنشودة الشهيرة هذه الأيام (براؤون يا رسول الله).

المقطع الذي حظي بتفاعل واسع صاحبته ردود أفعال متباينة ما بين مشيدة وساخرة, حيث كتب أحد المشيدين بالمقطع: (الوعي الشبابي للقضايا الوطنية) بينما كتب متابع ساخر: (دا مش الجيل الكان راكب رأس).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين