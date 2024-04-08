والي الخرطوم يزورسكان بانت شرق بأمدرمان ويحي صمودهم طيلةالفترة الماضية – صور





تم تقديم التحية والتقدير من قبل والي الخرطوم، صبر وصمود وثبات، لسكان حارات أم درمان القديمة بشكل عام، وحي بانت شرق بشكل خاص، على استمرارهم في مواجهة الحصار والتضييق الذي فرضته المليشيا عليهم خلال الفترة السابقة. وأعرب السكان عن دعمهم للقوات المسلحة في منطقة أم درمان العسكرية، وقدموا التضحيات ودعوا للشفاء العاجل للجرحى والإفراج عن الأسرى وعودة المفقودين.

تمت هذه الزيارة خلال جولة والي الخرطوم لحي بانت شرق الأحد، حيث التقى بسكان الحي بحضور المدير التنفيذي لمحلية أم درمان، الهادي عبد السيد. وأكد الوالي خلال حديثه أمام مسجد بانت شرق على أهمية التأكيد على الأثر السلبي الذي تركته الحرب وظهور سلوكيات غير مألوفة في المجتمع السوداني، مطالبًا بضرورة التصدي لهذه التحديات لتجنب تشويه البنية الاجتماعية.

وأشار الوالي إلى أن عودة المواطنين إلى منازلهم تعني أيضًا عودة الخدمات، ودعا إلى تشكيل لجنة لتسيير الخدمات، مؤكدًا أن الأجهزة الحكومية متواجدة بين السكان وستعمل على استعادة الخدمات. وأوجه بتوفير مياه الشرب مؤقتًا من خلال التناكر حتى تعود المحطات للعمل.

وبالنسبة للكهرباء، أوضح أن هناك صعوبات في إعادتها بعد استهداف المليشيا المتمردة لمحطات الكهرباء، وأكد أن الولاية ستقدم الدعم للمواطنين من خلال إقامة تكايا توفير الطعام بشكل دائم.

وكان إمام مسجد بانت شرق قال انهم رغم العنت والمشقة التي عاشوها طيلة أيام الحصار وفقدوا فيها أرواح عزيزة غير أن الحرب أفرزت سلوكيات تتطلب الوقوف عندها حتى لا تحدث شرح في المجتمع. الى ذلك زار الوالي مقبرة شهداء بانت شرق وترحم على ارواحهم ومن بينهم العلامة البروفسير الحبر يوسف نور الدائم.

سونا