والي الخرطوم يواصل توزيع فرحة العيد على المرضى بالمستشفيات – صور





واصل والي الخرطوم، الأستاذ أحمد عثمان حمزة، جهوده في تقديم فرحة العيد للمرضى المنومين في المستشفيات، بمبادرة من ديوان الزكاة، حيث قاد الأحد جولة تفقدية رافقه فيها محمد يعقوب الغزالي، أمين ديوان الزكاة، ودكتور محمد إبراهيم، المدير العام لوزارة الصحة بالانابة. شملت الجولة زيارة عدة مستشفيات من بينها مستشفى النو، ومستشفى البلك، ومستشفى الفتح، والمستشفى العسكري بكرري.

أكد الوالي خلال الجولة أن رعاية المرضى تعد مسؤولية مشتركة يجب تحملها، مشيراً إلى أن بعض المرضى تعرضوا لإصابات خطيرة نتيجة للحروب، بينما يحتاج آخرون دعماً لاستكمال علاجهم. وثمن الوالي التضحيات التي قدمها مصابو العمليات من القوات النظامية والمواطنون الشجعان في الدفاع عن الوطن ضد المرتزقة والعملاء.

من جانبه، أشار أمين ديوان الزكاة، محمد يعقوب الغزالي، إلى أن تكلفة برامج رمضان بلغت ٥٨٥ مليون، استفادت منها ٦٤ ألف أسرة، فيما بلغت تكلفة فرحة العيد ١٢ مليون، استفاد منها ٢٥٤ مريضا.

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