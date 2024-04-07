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إبراهيم جابر يلتقي السفير القطري

2024/04/07

أشاد الفريق مهندس مستشار بحري إبراهيم جابر، عضو مجلس السيادة الانتقالي ومساعد القائد العام، بالجهود المتزايدة التي تقوم بها دولة قطر في دعم ومساندة السودان في مختلف المجالات، خاصة الجوانب الإنسانية. وخلال لقائه بمكتبه ببورتسودان، أعرب جابر للسفير القطري لدى السودان، محمد إبراهيم السادة، عن شكر وتقدير السودان لقطر، الحكومة والشعب، لمساندتها المستمرة للشعب السوداني وتقديم المساعدات الإنسانية عبر جسر جوي منتظم منذ بداية الحرب.

وأكد عضو مجلس السيادة على التطور الكبير في العلاقات الثنائية بين السودان وقطر، مشيرًا إلى حرص السودان الكامل على تعزيز هذه العلاقات وتطويرها نحو آفاق أوسع وأعمق.

من جانبه أوضح السفير عبدالرؤوف عامر علي عامر مدير إدارة السلام والشؤون الإنسانية بوزارة الخارجية في تصريح صحفي أن اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز أوجه التعاون المشترك.
وأبان أن السفير القطري أكد موقف دولة قطر الداعم للسودان وشعبه وتقديم المساعدات الإنسانية حتي يتجاوز المحنة الحالية معربا عن أمله في إحلال السلام والأمن والإستقرار في السودان .
إعلام القوات المسلحة

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