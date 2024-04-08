د.هيثم يرأس اجتماعا لمتابعة اوضاع مرضى الكلى





عقدت وزارة الصحة الاتحادية اجتماعا لمتابعة اوضاع مرضى الكلى مع مدير المركز القومي لأمراض وجراحة الكلىد. نزار زلفو ، بحضور عدد من قيادات الوزارة. وقال الوزير المكلف د. هيثم محمد ابراهيم في تصريح صحفي عقب الاجتماع الأحد، من خلال الاجتماع تمت اجازة المنصة الالكترونية لتسهيل التواصل مع مرضى الكلى ومراكز الغسيل، بحيث تتسهل العملية وتوفير احصائيات عن المرضى ومراقبة الإمداد في المراكز المختلفة، متقدما بالشكر للمهندسين الذين صمموا البرنامج والذي سيعمم خلال الفترة القادمة.

أشار الوزير إلى أن الاجتماع تناول عدة مواضيع من بينها الإمداد الدوائي، خاصةً فيما يتعلق بغسلات الكلى وأدوية الزراعين، حيث أكد على ضرورة التأكد من توفر إمدادات كافية للأشهر القادمة. وتمت مناقشة المحور الثالث المتمثل في ميزانية تسيير المراكز، حيث تلتزم وزارة المالية الاتحادية بتوفير الدعم من خلال المركز القومي لأمراض وجراحة الكلى، مما يسهل استقرار الكوادر واستمرارية الخدمة.

وأكد الوزير أيضًا أن العديد من المراكز تعمل حاليًا حتى في المناطق التي تخضع لسيطرة مليشيا الدعم السريع، وذلك بفضل الدعم والتأييد المقدم لها. وتمت مناقشة أيضًا برنامج زراعة الكلى الذي توقف نتيجة لفقدان المستشفيات بولاية الخرطوم جراء الحرب.

وأشار الوزير إلى أنه تم تكليف مدير المركز القومي لزيارة مروي الطبية وتقييمها، ومن ثم كتابة مشروع متكامل حول الاحتياجات اللازمة لإعادة زراعة الكلى في السودان في المرحلة القادمة، بالتعاون مع مدينة مروي الطبية.

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